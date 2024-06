Résultat des européennes au Pouzin : l'élection 2024 en direct

En direct

17:03 - Les habitants du Pouzin plutôt pour Le Pen au premier tour de la présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de la présidentielle. La communauté électorale du Pouzin avait massivement montré sa préférence pour Marine Le Pen au moment de l'élection suprême 2022. La leader de l'ancien Front national s'imposait avec 33,43% au 1er tour. Au 2e tour, elle avait aussi battu Emmanuel Macron avec 56,44%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 27,99% des voix sur place, contre 32,66% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (55,63%).

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella au Pouzin Le résultat de ce dimanche soir va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? C'est la liste Rassemblement national dirigée par Jordan Bardella qui avait fini première des européennes à l'époque au Pouzin, avec 36,97% des suffrages devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 16,42% et la liste Yannick Jadot avec 9,32%.

11:45 - Comprendre l'électorat du Pouzin : un regard sur la démographie locale Dans la ville du Pouzin, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent le résultat des européennes. Dans la localité, 34% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 9,12% sont des personnes âgées. La répartition démographique peut agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 940 €/an, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 9,05% et d'une population immigrée de 11,83% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'instruction au Pouzin mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 51,41% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Au Pouzin, quelle participation aux européennes ? Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, le taux de participation s'élevait à 54,46% au niveau du Pouzin. La participation était de 43,25% lors des européennes de 2014. La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections européennes atteignait 50%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Les européennes débutent au Pouzin : la participation en question Ce dimanche, lors des élections européennes au Pouzin, qu'en sera-t-il de la participation ? Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 75,35% au niveau de la ville, contre une participation de 73,34% au second tour, soit 1 381 personnes. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 45,66% au premier tour. Au second tour, 45,13% des électeurs se sont déplacés. Le conflit entre la Palestine et Israël ainsi que son impact en matière énergétique et économique seraient par exemple capables d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des électeurs du Pouzin.