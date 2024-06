En direct

19:08 - Qui va prendre avantage du score de la Nupes à Balma ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, avec comme inconnue le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Au cours du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait cumulé 22,67% des bulletins dans la localité. Une performance à comparer avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 7,75% à Balma, contre 31,1% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (4,48% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (15% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,82% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel résultat pour les candidats RN à Balma ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera une des clés localement pour cette élection du Parlement européen. Alors que les sondages annoncent dix points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Balma semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote sur place. Confirmation à venir ?

15:02 - Emmanuel Macron en première position lors de la dernière présidentielle à Balma La commune de Balma avait offert à Marine Le Pen 12,76% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé la fille de Jean-Marie Le Pen avec respectivement 34,89% et 19,04% des bulletins exprimés. Le second tour de scrutin ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron terminant à 72% contre 28% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 9,25%, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 38,04% des voix. Balma optera d'ailleurs pour un binôme LREM au second tour, finalement vainqueur localement avec 65,09%.

12:45 - 31,1% pour Nathalie Loiseau lors des dernières européennes à Balma Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble encore pertinent au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. À Balma, les dernières européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 31,1% des votes. La gagnante était suivie de la liste de Yannick Jadot avec 15%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 12,98%.

11:45 - Élections européennes à Balma : un éclairage démographique Au cœur de la campagne électorale européenne, Balma est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 35,09% de cadres supérieurs pour 17 385 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 1 847 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 9 746 foyers fiscaux. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (82,4 %) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les 695 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,23%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 3199,8 € par mois, témoignant d'une certaine prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Balma participe à l'histoire de l'Europe.

10:30 - Elections européennes passées à Balma : état des lieux de l'abstention Ce scrutin européen verra-t-il une progression de la participation des électeurs français comme en 2019 où un rebond avait été observé ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et déjà 43% à 17h. Au cours des dernières années, les 17 677 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. A l'occasion des précédentes élections européennes, 7 378 personnes en âge de participer à une élection à Balma s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 62,89%), contre une participation de 54,44% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Balma Le niveau de participation constituera un facteur fort de ce scrutin européen à Balma. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 20,58% des électeurs dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 16,9% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 38,78% au premier tour et seulement 41,36% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat pourrait renforcer l'engagement civique des citoyens de Balma .