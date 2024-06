En direct

19:12 - À Quint-Fonsegrives, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Une autre source de doute qui enveloppe ces élections européennes 2024 est celle du poids de la gauche après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Pour le premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 23,07% des votes dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 8,57% à Quint-Fonsegrives, contre 27,42% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national à Quint-Fonsegrives, un favori aux européennes ? Le score obtenu par la liste portée par Jordan Bardella sera l'observation majeure pour cette élection européenne 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. À Quint-Fonsegrives, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 18,26% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 16,3% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce qu'annoncent les sondages en 2024 à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin.

15:02 - Les électeurs de Quint-Fonsegrives plutôt favorables à Macron au premier tour de la présidentielle Ce sont Emmanuel Macron avec 35,52% et Jean-Luc Mélenchon avec 17,16% qui avaient fini en tête du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans à Quint-Fonsegrives. Marine Le Pen ne s'arrogeait quant à elle que 16,3%. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 29,93% contre 70,07%. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 13,88%, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 33,47% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme LREM finalement vainqueur localement.

12:45 - À Quint-Fonsegrives, Nathalie Loiseau devant les autres lors des élections européennes 2019 Les résultats de ce dimanche vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Lors des élections des députés européens il y a cinq ans, la liste Rassemblement national enregistrait 18,26% des voix. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui terminait en première position avec 27,42%.

11:45 - Quint-Fonsegrives : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans la ville de Quint-Fonsegrives, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 737 habitants par km² et un taux de chômage de 7,03%, les questions liées au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 34,0%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (20,79%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,17%) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (43,18%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Quint-Fonsegrives, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes à Quint-Fonsegrives L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux permet de cerner davantage le vote des habitants de cette agglomération. A l'occasion des dernières élections européennes, 2 798 inscrits sur les listes électorales de Quint-Fonsegrives (Haute-Garonne) s'étaient rendus aux urnes (soit 62,03%). La participation était de 57,36% en 2014. Avec une participation qui continue de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Sur tout le territoire français, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33%. À Quint-Fonsegrives, 59,72% des habitants avaient voté.

09:30 - Participation à Quint-Fonsegrives : les leçons des précédentes élections Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des européennes à Quint-Fonsegrives ? Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 40,39% au premier tour. Au deuxième tour, 41,88% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 4 575 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 15,1% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 17,97% au deuxième tour. Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.