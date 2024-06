En direct

19:08 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va profiter des électeurs de la Nupes à Bar-le-Duc ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait obtenu 7,36% à Bar-le-Duc, contre 21,79% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il pourrait arriver très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui est déjà morte. Lors du premier tour des élections des députés à Bar-le-Duc, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 26,65% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Bar-le-Duc, entre les 21,79% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,62% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 14,98% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat aux européennes de Bar-le-Duc pour le RN de Jordan Bardella ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera scruté à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. À Bar-le-Duc, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 24,21% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 23,63% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Bar-le-Duc penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 23,63% contre 27,62% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 42,58% contre 57,42%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 20,01% au premier tour, contre 29,19% pour le binôme Divers droite. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Divers droite qui va glaner le plus de suffrages, avec 65,34% sur la seule circonscription recouvrant Bar-le-Duc.

12:45 - Quel était le verdict des européennes à Bar-le-Duc en 2019 ? Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il répéter le choix des électeurs de 2019 ? Il y a cinq ans, à Bar-le-Duc, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella à sa tête, avait une longueur d'avance, glanant 24,21% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 21,79% et Yannick Jadot à 12,49%. Ce qui correspond à 1171 électeurs dans la cité.

11:45 - Bar-le-Duc : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Comment la population de Bar-le-Duc peut-elle peser sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 658 hab/km² et 42,05% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus important. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 16,03% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de politiques européennes sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2084,5 €/mois souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 4 630 votants. Le nombre de familles monoparentales (22,28%) révèle des besoins de soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,35%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Bar-le-Duc mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 33,19% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - À Bar-le-Duc, quelle participation aux précédentes européennes ? L'observation des consultations politiques passées permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. En 2019, au moment des européennes, sur les 5 017 inscrits sur les listes électorales à Bar-le-Duc, 50,53% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 58,51% en 2014. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Sur l'ensemble du territoire, le pic d'abstention a été observé lors du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Bar-le-Duc, 69,71% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Les européennes démarrent à Bar-le-Duc : quel sera le taux d'abstention ? Ce 9 juin, lors des élections européennes à Bar-le-Duc, qu'en sera-t-il de l'abstention ? A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 9 840 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 30,26% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 30,01% au premier tour. En proportion, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 53,75% au premier tour. Au deuxième tour, 55,12% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Bar-le-Duc ? Les populations des communes de petite taille se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ?