Résultat des européennes à Longeville-en-Barrois : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Quels sont les scénarios de reports des voix Nupes à Longeville-en-Barrois ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, puisqu'on attend les intentions des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Au cours du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 16,28% des votes dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 4,84% à Longeville-en-Barrois, contre 19,35% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes et enfin du Parti communiste.

17:08 - Quel candidat vont plebisciter les électeurs de la droite à Longeville-en-Barrois ? À Longeville-en-Barrois, on note que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 33,06% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 32,54% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les habitants de Longeville-en-Barrois plutôt favorables à Marine Le Pen en 2022 La commune de Longeville-en-Barrois avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment de l'élection suprême il y a deux ans. La leader de l'ancien FN prenait les devants avec 32,54% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,02% contre 50,98%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 25,23% des suffrages sur place, contre 35,55% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (59,43%).

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des élections européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler sensé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. C'est la liste Rassemblement national présentée par Jordan Bardella qui s'était imposée aux élections européennes il y a cinq ans à Longeville-en-Barrois, avec 33,06% des votes exprimés (164 voix) devant celle de Nathalie Loiseau avec 19,35% qui avait elle-même devancé François-Xavier Bellamy avec 10,28%.

11:45 - Longeville-en-Barrois : élections européennes et dynamiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Longeville-en-Barrois comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 101 habitants répartis dans 581 logements, ce village présente une densité de 75 hab/km². Avec 54 entreprises, Longeville-en-Barrois se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (82,62 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 42,14% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, 30,56% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1497,23 €, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Longeville-en-Barrois montre l'intérêt des habitants pour les ambitions de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : la situation à Longeville-en-Barrois Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 1 131 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, sur les 517 personnes en âge de voter à Longeville-en-Barrois, 51,7% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 43,48% pour les européennes de 2014. L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de scrutin. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Participation à Longeville-en-Barrois : que retenir des précédentes élections ? À Longeville-en-Barrois, l'un des facteurs essentiels du scrutin européen sera immanquablement le niveau de participation. La situation géopolitique actuelle est susceptible de augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Longeville-en-Barrois (55000). Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 981 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 73,01% étaient allés voter. La participation était de 74,62% au premier tour, c'est-à-dire 732 personnes. Pour comparer, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,97% au premier tour et seulement 45,46% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Longeville-en-Barrois ?