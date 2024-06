Résultat des européennes à Barjols : l'élection 2024 en direct

Quel verdict était tombé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme évident au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur le détail, 434 votants de Barjols avaient préféré la liste du Rassemblement national il y a cinq ans, aux européennes. La liste de Jordan Bardella glanait 36,29% des voix devant Nathalie Loiseau à 15,55% et Manon Aubry à 9,11%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Barjols et leurs implications électorales

Quel portrait faire de Barjols, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 3 006 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 330 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 881 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 15,81 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 11,1 % de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 30,22% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2072,03 euros par mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,64%, annonçant une situation économique fragile. À Barjols, les préoccupations locales, tels que le travail, l'écologie et l'inflation, rejoignent celles du continent européen.