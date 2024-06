Résultat des européennes à Brue-Auriac : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Vent favorable au RN à Brue-Auriac ? Elections les plus proches, les législatives avaient offert un joli démarrage pour le RN à Brue-Auriac. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la cité avec 32,02% au 1er round avant un formidable 54,97% au 2e, le portant au plus haut niveau à l'échelon municipal (Brue-Auriac ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même fait un meilleur score aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle quelques mois plus tôt. Celle-ci avait engrangé 32,01% au 1er tour et 57,53% au deuxième dans la commune.

12:45 - 33,4% pour Jordan Bardella en 2019 à Brue-Auriac Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Le score de la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Brue-Auriac, à 33,4%, soit 179 voix. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 17,91% et Yannick Jadot à 9,33%.

11:45 - Brue-Auriac : européennes et dynamiques démographiques Comment les habitants de Brue-Auriac peuvent-ils peser sur le résultat des élections européennes ? Avec 32% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 11,9%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (23,54%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 537 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (10,47%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,60%) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Brue-Auriac mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,67% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Brue-Auriac : quel était le niveau de participation aux précédentes européennes ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été constaté pendant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Brue-Auriac, 62,35% des habitants ne s'étaient pas déplacés. Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des dernières élections. Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 45,26% des électeurs de Brue-Auriac (Var), à comparer avec un taux d'abstention de 51,9% lors des européennes de 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Brue-Auriac Ce 9 juin, lors des européennes à Brue-Auriac, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,19% au premier tour et seulement 53,99% au second tour. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 18,62% des électeurs de la localité. L'abstention était de 20,6% au deuxième tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.