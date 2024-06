Résultat des européennes à Baron-sur-Odon : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - Les bulletins de la Nupes font envie Alors que la Nupes avait marqué les élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très flou le vote de gauche dans les urnes. Le jour du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 23,12% des bulletins dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait glané 5,42% à Baron-sur-Odon, contre 29,12% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - La liste Bardella favorite pour les européennes à Baron-sur-Odon ? Si on compare le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 1 point à Baron-sur-Odon. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt à la formation une progression de près de 10 points par rapport à la présidentielle. Assez pour l'amener à 25% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Baron-sur-Odon plutôt favorables à Macron au premier tour de la présidentielle La commune de Baron-sur-Odon avait voté pour Marine Le Pen à 16,49% lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la candidate de l'extrême droite avec respectivement 37,85% et 17,23% des voix. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 71,36% contre 28,64% pour Le Pen au second tour dans la localité. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 14,45%, alors que les candidats La République en Marche cumuleront 42,58% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) vainqueur localement.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position il y a cinq ans à Baron-sur-Odon Regarder en arrière apparait toujours comme logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le trio de tête des précédentes élections européennes à Baron-sur-Odon était le suivant : la liste de Jordan Bardella avec 15,8% des voix, sur la troisièmemarche, précédée de la liste de Yannick Jadot avec 16,48% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 29,12%, vainqueure sur place.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Baron-sur-Odon Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Baron-sur-Odon comme dans toute la France. Avec ses 1 055 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 48 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 519 foyers fiscaux. Dans le village, 21,39 % des résidents sont des enfants, et 5,27 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 36,18% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 38,59% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 491,53 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. En conclusion, Baron-sur-Odon incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Baron-sur-Odon ? Au cours des dernières années, les 1 078 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 39,23% des inscrits sur les listes électorales de Baron-sur-Odon avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 51,58% lors du scrutin de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type de scrutin. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Baron-sur-Odon À Baron-sur-Odon, l'abstention constituera incontestablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses répercussions sur l'économie mondiale seraient par exemple susceptibles de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Baron-sur-Odon (14210). En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 809 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 86,17% étaient allés voter. Le taux de participation était de 86,53% au premier tour, c'est-à-dire 700 personnes. En comparaison, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 65,6% au premier tour et seulement 60,86% au deuxième tour.