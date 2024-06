En direct

19:28 - Un match Hayer-Glucksmann aussi à Mouen pour ces élections européennes ? Outre le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file ont été annoncés à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne. Le candidat de gauche avait glané 8,32% à Mouen, contre 22,8% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement à Mouen, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 35,38% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN lors des européennes à Mouen ? Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera déterminant à l'échelle locale pour ces européennes 2024. À Mouen, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 18,64% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 18,72% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Vent favorable à Renaissance à Mouen ? Marine Le Pen n'arrivait même pas dans les deux premiers dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'élevant qu'à 18,72% contre 32,59% pour Emmanuel Macron et 22,98% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle échouait aussi au second tour avec 34,85% contre 65,15%. Au premier tour des élections législatives, Mouen, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nupes s'imposer avec 35,38%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 14%. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le mouvement restant fantomatique localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à Mouen Regarder en arrière semble de nouveau pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau l'avait emporté à Mouen lors des élections européennes à l'époque, avec 22,8%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 18,64% des voix.

11:45 - Élections européennes à Mouen : impact de la démographie et de l'économie locale Devant le bureau de vote de Mouen, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Dotée de 733 logements pour 1 731 habitants, la densité de la commune est de 357 habitants par km². Ses 121 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 532 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 34 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 5,23 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 41,54% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 41,35% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 641,44 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Mouen, les spécificités locales, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Mouen L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Pendant les européennes 2019, le taux d'abstention s'élevait à 42,57% des inscrits sur les listes électorales de Mouen (Calvados), contre un taux d'abstention de 47,03% pour les élections européennes de 2014. Les européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Les européennes débutent à Mouen : l'abstention en question À Mouen, le taux de participation constituera immanquablement un critère essentiel de ce scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 52,82% au premier tour. Au deuxième tour, 54,37% des électeurs se sont déplacés. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 242 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 81,72% étaient allés voter. Le taux de participation était de 81,74% au second tour, c'est-à-dire 1 016 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.