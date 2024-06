Résultat des européennes à Fontaine-Étoupefour : l'élection 2024 en direct

11:45 - Fontaine-Étoupefour : démographie et socio-économie impactent les élections européennes

La composition démographique et la situation socio-économique de Fontaine-Étoupefour déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec un pourcentage de 37% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 4,19%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Le taux élevé de cadres, représentant 32,17%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,25%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (6,39%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,35% à Fontaine-Étoupefour, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.