Résultat des européennes à Batilly : l'élection 2024 en direct

19:33 - À Batilly, que vont choisir les électeurs de la Nupes ? Après le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sont donnés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des dernières européennes, avait atteint 16,3% à Batilly, contre 3,74% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré son excellent score lors des dernières élections législatives, en 2022. La manne s'avère importante : lors du premier tour des législatives à Batilly, le binôme Nupes avait en effet réuni 24,84% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,13% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,31% pour Yannick Jadot, 2,92% pour Fabien Roussel et 1,22% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry (9,03% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (10,13% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,86% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Batilly ? La part des électeurs du Rassemblement national sera un enseignement majeur au niveau local pour ces élections du Parlement européen. Législatives mises de côté, la progression du RN se montre déjà solide à Batilly entre Jordan Bardella en 2019 (31,06%) et Marine Le Pen en 2022 (35,04% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 41% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les inscrits de Batilly plutôt pour Marine Le Pen il y a deux ans Les dernières consultations en date, les législatives, avaient donné lieu à un très bon résultat pour le RN à Batilly. Le parti frontiste s'était hissé en tête dans la commune avec 30,72% au 1er round avant un formidable 55,59% au deuxième, le portant en tête à l'échelle communale sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,04% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,57% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,13%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 56,33%, devant Emmanuel Macron à 43,67%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des élections européennes 2019 à Batilly Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, l'avait emporté aux européennes à l'époque. Ladite liste avait glané 31,06% des suffrages, soit 141 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 16,3% et Yannick Jadot à 10,13%.

11:45 - Les données démographiques de Batilly révèlent les tendances électorales Dans la commune de Batilly, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 196 hab/km² et 49,85% de population active, ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage de chômeurs à 6,27% peut agir sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures européennes sur le travail. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (89,59%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 465 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,08%) révèle la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,3%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Batilly mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 21,49% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Taux de participation aux dernières élections européennes à Batilly : ce qu'il faut retenir Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de scrutin. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h. Au fil des dernières années, les 1 329 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, le taux de participation représentait 47,86% des votants de Batilly. La participation était de 35,14% lors des européennes de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Batilly : la participation en question Le niveau d'abstention constituera incontestablement un facteur important de ce scrutin européen 2024 à Batilly. La guerre au Moyen-Orient ainsi que ses retombées sur les tarifs du quotidien sont de nature à pousser les citoyens de Batilly à ne pas rester chez eux. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 78,43% des électeurs inscrits dans la commune avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 78,35% au second tour, soit 847 personnes. Pour rappel, au niveau national, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.