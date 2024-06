Résultat des européennes à Moineville : l'élection 2024 en direct

Au niveau local comme au niveau national, le résultat de Jordan Bardella lors de ces européennes sera très analysé. En regardant la progression du RN attendue par les études sondagières au niveau national aujourd'hui, soit pas moins de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de ce dernier devrait se situer à près de 40% à Moineville. Un chiffre qui concorde avec les points déjà arrachés par le parti dans la localité entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022, correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Les votants de Moineville plutôt favorables à Le Pen en 2022

La présidentielle avait donné un énorme avantage à Marine Le Pen il y a deux ans à Moineville. Elle prenait les devants avec 30,96% au 1er tour contre 24,15% pour Jean-Luc Mélenchon et 23,84% pour Emmanuel Macron sur le podium. Elle elle avait aussi une longueur d'avance au deuxième tour avec 56,84%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, obtenant 28,48% des votes sur place, contre 39,63% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (55,30%).