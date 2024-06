En direct

19:15 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Sainte-Marie-aux-Chênes scruté Alors que la Nupes avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle a explosé en vol désormais, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Le jour du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 19,83% des bulletins dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était élevé à 4,7% à Sainte-Marie-aux-Chênes, contre 18,21% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry (7,49% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (10,57% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,35% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel résultat à Sainte-Marie-aux-Chênes pour la liste Rassemblement national ? Si dans l'Hexagone, les sondages chiffrent une évolution moyenne du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella à environ 40% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le mouvement n'a enregistré que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les inscrits de Sainte-Marie-aux-Chênes penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné un joli résultat pour le RN à Sainte-Marie-aux-Chênes. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la cité avec 33,11% au premier tour et surtout 54,97% au second sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,68% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,6% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,14%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 55,93%, devant Emmanuel Macron à 44,07%.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Sainte-Marie-aux-Chênes il y a cinq ans ? Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Sainte-Marie-aux-Chênes, la liste RN, avec Jordan Bardella comme tête de file, l'avait emporté, avec 31,94% des votes face à Nathalie Loiseau à 18,21% et Yannick Jadot à 10,57%.

11:45 - Sainte-Marie-aux-Chênes : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Sainte-Marie-aux-Chênes, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Dotée de 2 055 logements pour 4 505 habitants, la densité de la commune est de 402 habitants/km². L'existence de 276 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la commune, 19,43 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 8,11 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, dont 31,39% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 36,69% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 98,71 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Sainte-Marie-aux-Chênes s'inscrit dans l'histoire de l'Union européenne.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Sainte-Marie-aux-Chênes L'observation des dernières consultations politiques permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Lors des élections européennes 2019, 45,61% des inscrits sur les listes électorales de Sainte-Marie-aux-Chênes avaient pris part au vote. La participation était de 36,79% pour les européennes de 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Sainte-Marie-aux-Chênes, 76,93% des électeurs avaient voté.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Sainte-Marie-aux-Chênes ? L'une des clés de ce scrutin européen sera l'ampleur de l'abstention à Sainte-Marie-aux-Chênes. L'inflation et ses conséquences sur le quotidien des Français seraient par exemple capables d'impacter le pourcentage de participation à Sainte-Marie-aux-Chênes. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 3 099 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 74,23% s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 73,67% au premier tour, ce qui représentait 2 283 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 39,57% au premier tour. Au deuxième tour, 37,13% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Sainte-Marie-aux-Chênes ?