Résultat des européennes à Batz-sur-Mer : l'élection 2024 en direct

11:45 - Batz-sur-Mer : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

A mi-chemin des élections européennes, Batz-sur-Mer fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 9,02% d'agriculteurs pour 2 823 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 373 entreprises, Batz-sur-Mer permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (31,89 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 51,1% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,22%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2190,93 euros par mois. Pour conclure, à Batz-sur-Mer, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.