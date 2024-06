En direct

19:08 - Qui va profiter du score de la Nupes à la Baule-Escoublac ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait atteint 4,85% à la Baule-Escoublac, contre 34,57% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il pourrait arriver très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a été dissoute. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés à la Baule-Escoublac, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 12,76% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du PCF. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à la Baule-Escoublac, entre les 34,57% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 38,4% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 20,88% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Que vont décider les votants de la Baule-Escoublac ? Le nombre de votes en faveur de la liste de Jordan Bardella sera l'enseignement majeur pour cette élection à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. On note que La Baule-Escoublac fait partie des quelques villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 16,13% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 15,18% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à la Baule-Escoublac ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à la Baule-Escoublac lors du premier tour de la présidentielle, avec 38,4%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 15,18%. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 31,72% contre 68,28%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à la Baule-Escoublac par la suite, lors des élections législatives, avec 11,28% au premier tour, contre 26,99% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va cumuler le plus de suffrages, avec 74,81% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - En 2019, un précédent plein d'enseignements Regarder en arrière semble aussi logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le podium des précédentes élections européennes à la Baule-Escoublac était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 34,57% des voix, s'imposant donc face à la liste de François-Xavier Bellamy avec 18,11% et Jordan Bardella avec 16,13%.

11:45 - La Baule-Escoublac : démographie et socio-économie impactent les élections européennes En pleine campagne électorale européenne, La Baule-Escoublac est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 16 468 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 2 283 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 4 671 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 19 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 49,12 % ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les 235 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,79%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 42 770 euros/an, témoignant d'une certaine prospérité. À la Baule-Escoublac, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'intégration, se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - La Baule-Escoublac : retour sur la participation aux dernières européennes Au fil des rendez-vous électoraux antérieurs, les 17 034 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, lors des précédentes élections européennes, 57,91% des électeurs de la Baule-Escoublac (Loire-Atlantique) avaient pris part au scrutin. La participation était de 50,57% en 2014. Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Election à la Baule-Escoublac : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À la Baule-Escoublac, le taux de participation sera à n'en pas douter un facteur déterminant de ces européennes 2024. La flambée des prix qui pèse sur le budget des Français pourrait augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de la Baule-Escoublac. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 78,89% dans la ville, à comparer avec une participation de 79,29% au deuxième tour, ce qui représentait 13 086 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.