En direct

19:13 - À Baume-les-Dames, qui va récupérer le vote Nupes ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche dans les urnes. Au cours du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait enregistré 25,16% des bulletins dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 6,36% à Baume-les-Dames, contre 21,78% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national lors des européennes à Baume-les-Dames ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera très commenté pour cette européenne, localement, comme dans le reste de la France. Législatives mises de côté, la progression du RN se montre déjà solide à Baume-les-Dames entre Jordan Bardella en 2019 (22,75%) et Marine Le Pen en 2022 (26,84% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas très loin des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les habitants de Baume-les-Dames plutôt pour Macron au premier tour de la présidentielle Baume-les-Dames avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 26,84%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, porté par 27,56% des votes. Et elle échouait aussi au second tour avec 45,87% contre 54,13%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Baume-les-Dames quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 22,69% au premier tour, contre 31,76% pour le binôme LREM. Il n'y arrivera pas plus au second tour, voyant également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emporter.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Baume-les-Dames Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore une fois pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, à Baume-les-Dames, la liste du RN, qui avait déjà à sa tête un certain Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, cumulant 22,75% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 21,78% et Yannick Jadot à 15,09%. Ce sont alors 422 votants qui l'avaient désignée dans la commune.

11:45 - Baume-les-Dames aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quelle influence les électeurs de Baume-les-Dames exercent-ils sur les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de 29% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 12,11%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (31,53%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 1 745 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (17,41%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (2,46%) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Baume-les-Dames mettent en avant une diversité de qualifications, avec 14,7% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Taux d'abstention lors des européennes à Baume-les-Dames : les tendances L'étude des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 50,42% des électeurs de Baume-les-Dames avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 55,29% il y a 10 ans. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux de participation qui est toujours très bas lors de ce type de scrutin. Au niveau national, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Baume-les-Dames : les européennes débutent À Baume-les-Dames, l'abstention constituera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 71,58% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 71,21% au deuxième tour, c'est-à-dire 2 835 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 44,67% au premier tour. Au second tour, 42,78% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Baume-les-Dames ? La flambée des prix qui plombe le budget des foyers français serait notamment susceptible de ramener les électeurs de Baume-les-Dames (25110) dans les bureaux de vote.