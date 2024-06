En direct

19:14 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Bavilliers convoité Outre le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux arriveraient au coude-à-coude dans la soirée, selon les études sondagières établies lors de la campagne. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes, s'était élevée à 17,64% à Bavilliers, contre 5,49% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a été dissoute. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Bavilliers, le binôme Nupes avait en effet cumulé 31,67% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry (7,56% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (14,08% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,45% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Bavilliers avant les européennes Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. À Bavilliers, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 26,29% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 24,3% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin.

15:02 - Les dernières tendances à Bavilliers C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Bavilliers lors du premier tour de la présidentielle, avec 25,46%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 24,3%. Et elle échouait aussi au second tour avec 43,2% contre 56,8%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 20,06% au premier tour, contre 31,67% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second round, c'est encore un binôme LFI-PS-PC-EELV qui cumulera le plus de votes, avec 56,13% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Regarder en arrière apparait de nouveau comme indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le score de la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Bavilliers, avec 26,29%, soit 407 voix. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 17,64% et Yannick Jadot à 14,08%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Bavilliers Dans les rues de Bavilliers, le scrutin est en cours. Avec ses 4 595 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 215 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (17,9 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. La population étrangère de 219 personnes (4,73%) apporte une ouverture culturelle inestimable. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 46,34% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 214,03 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Bavilliers, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, se joignent aux défis européens.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Bavilliers : les chiffres clés Comment votent ordinairement les électeurs de cette localité ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, sur les 1 611 personnes en âge de voter à Bavilliers, 44,75% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 51,51% il y a 10 ans. Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été constaté pendant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Bavilliers, 62,56% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Les européennes démarrent à Bavilliers : quel sera le taux de participation ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des élections européennes à Bavilliers ? Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 22,84% des votants de la ville, contre une abstention de 26,07% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,1% au premier tour. Au deuxième tour, 52,02% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Bavilliers pour les européennes ? Le conflit armé ukrainien serait notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de Bavilliers .