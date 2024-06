Résultat des européennes à Bayeux : l'élection 2024 en direct

En direct

19:08 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Bayeux, qui va profiter du vote Nupes ? Une autre source de doute qui enveloppe ces élections européennes 2024 est celle du vote de gauche après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale. Pour le premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 22,36% des voix dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 6,21% à Bayeux, contre 27,58% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut dans la soirée...

17:08 - À Bayeux, une liste Bardella favorite ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera déterminant à l'échelle locale pour ces élections du Parlement européen. Les enquêtes d'opinion annoncent un RN à 30% des votes dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que son résultat des précédentes élections européennes. Logiquement, cette tendance doit l'approcher de 29% à Bayeux, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais Bayeux n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a visiblement gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait calmer les prévisions les plus farfelues.

15:02 - Les électeurs de Bayeux plutôt pour Macron à la présidentielle Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 20,16% contre 34,66% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 35,79% contre 64,21%. Le RN ratait aussi la première marche à Bayeux par la suite, lors des élections du Parlement, avec 15,83% au premier tour, contre 34,65% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Bayeux, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie lors du second tour, achevant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

12:45 - Il y a cinq ans, une expérience très instructive Se retourner sur le dernier test peut toujours sembler logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? À Bayeux, les dernières élections européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,58% des suffrages exprimés. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 19,21%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 13,55%.

11:45 - Dynamique électorale à Bayeux : une analyse socio-démographique En pleine campagne électorale européenne, Bayeux se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 12 775 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 089 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 8 718 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (64,52 %) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les 211 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2150,56 € par mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,03%, annonçant une situation économique précaire. En conclusion, Bayeux incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Bayeux : retour sur la participation aux dernières élections européennes Près d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% le midi et seulement 43% à 17 heures. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des scrutins européens passés. Lors des européennes 2019, sur les 5 146 inscrits sur les listes électorales à Bayeux, 47,64% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 56,71% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes commencent à Bayeux : l'abstention en question Ce 9 juin, lors des européennes à Bayeux, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,9% au premier tour. Au deuxième tour, 51,54% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Bayeux cette année ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 26,45% dans l'agglomération. Le taux d'abstention était de 26,58% au deuxième tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.