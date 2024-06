En direct

19:21 - Sur quel candidat vont se porter les voix de la Nupes à Saint-Vigor-le-Grand ? En plus du résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sembleraient à quasi-égalité ce soir, selon les études sondagières. Mais il faut noter que Raphaël Glucksmann avait obtenu 6,18% à Saint-Vigor-le-Grand, contre 26,21% pour la liste LREM lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a déjà vécu. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Saint-Vigor-le-Grand, le binôme Nupes avait en effet accumulé 20,86% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué.

17:08 - Jusqu'où ira le RN à Saint-Vigor-le-Grand lors des européennes ? Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera la clé du scrutin pour ces élections du Parlement européen localement. Si on met face à face le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Saint-Vigor-le-Grand. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. Assez pour l'amener à plus de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Saint-Vigor-le-Grand plutôt favorables à Macron il y a deux ans Saint-Vigor-le-Grand avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 22,23%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, crédité de 35,26% des suffrages. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 36,19% contre 63,81%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Saint-Vigor-le-Grand par la suite, lors des élections du Parlement, avec 19,4% au premier tour, contre 33,58% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Bis repetita au second tour, laissant encore le binôme LREM l'emporter.

12:45 - Il y a cinq ans, des européennes pleines d'enseignements Regarder en arrière apparait aussi comme indispensable au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? À Saint-Vigor-le-Grand, les dernières européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 26,21% des voix. La gagnante devançait la liste de Jordan Bardella avec 21,59% et Yannick Jadot avec 12,47%.

11:45 - Comment la composition démographique de Saint-Vigor-le-Grand façonne les résultats électoraux ? Dans la commune de Saint-Vigor-le-Grand, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des européennes ? Dans la localité, 28% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 10,72% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (86,46%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 980 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (10,76%) et le nombre de résidences HLM (11,56% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Saint-Vigor-le-Grand mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 37,33% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - À Saint-Vigor-le-Grand, quelle participation aux précédentes européennes ? Comment votent habituellement les citoyens de cette ville ? En 2019, au moment des européennes, le pourcentage d'abstention représentait 46,96% dans la commune de Saint-Vigor-le-Grand. Le taux d'abstention était de 56,84% en 2014. Près d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? À travers tout le pays, le record d'abstention a été enregistré durant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Saint-Vigor-le-Grand, 68,51% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Abstention à Saint-Vigor-le-Grand : les leçons des précédentes élections À Saint-Vigor-le-Grand, la participation constituera l'une des clés de ces élections européennes. La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur la vie des familles sont en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Vigor-le-Grand . En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 24,34% au sein de la ville. L'abstention était de 21,8% au deuxième tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 48,96% au premier tour et seulement 48,91% au deuxième tour.