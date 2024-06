En direct

19:21 - Quel résultat pour Raphaël Glucksmann à gauche au terme de ces élections européennes ? L'union de la gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'issue du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait obtenu 16,2% des bulletins dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 3,97% à Beaumes-de-Venise, contre 22,32% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce soir...

17:08 - Quel résultat à Beaumes-de-Venise pour la liste Rassemblement national ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella à ces élections européennes sera très scruté. Si on compare le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Beaumes-de-Venise. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt à la formation une progression de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. De quoi prévoir 37% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Beaumes-de-Venise L'élection à la présidence de la République avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La leader de l'ancien Front national obtenait 28,04% au 1er tour contre 24,98% pour Emmanuel Macron et 15,21% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Au deuxième tour, elle surclassait aussi Macron avec 50,04% contre 49,96%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 31,69% des suffrages sur place, contre 39,03% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (57,43%).

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des européennes à Beaumes-de-Venise en 2019 ? Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 275 votants de Beaumes-de-Venise avaient préféré la liste RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste de Jordan Bardella avait attiré 27,28% des votes contre Nathalie Loiseau à 22,32% et François-Xavier Bellamy à 10,12%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Beaumes-de-Venise aux élections européennes Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Beaumes-de-Venise, les citoyens se regroupent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec une population de 2 389 habitants répartis dans 1 470 logements, cette localité présente une densité de 126 hab/km². Ses 272 entreprises attestent une économie favorable. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (31,5 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 28,43% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 35,97% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 989,68 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Ainsi, Beaumes-de-Venise incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Beaumes-de-Venise : quel était le niveau de participation aux précédentes européennes ? L'étude des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage de participation atteignait 58,68% au niveau de Beaumes-de-Venise (Vaucluse), à comparer avec un taux de participation de 51,64% en 2014. La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de scrutin. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17 heures.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Beaumes-de-Venise ? L'une des clés de ce scrutin européen sera indiscutablement l'étendue de la participation à Beaumes-de-Venise. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 45,82% au premier tour. Au second tour, 46,33% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Beaumes-de-Venise cette année ? Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 19,41% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 19,04% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au second tour, c'était presque un record.