En direct

19:12 - À Aubignan, quelles sont les options de reports des voix Nupes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait obtenu 3,18% à Aubignan, contre 19,06% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Aubignan, le binôme Nupes avait en effet enregistré 16,53% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,88% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,75% pour Yannick Jadot, 1,62% pour Fabien Roussel et 1,28% pour Anne Hidalgo). Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Aubignan, entre les 19,06% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,54% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,51% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN lors des européennes à Aubignan ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera l'observation majeure pour ces élections européennes localement. À Aubignan, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 38,02% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 33,69% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Avantage RN à Aubignan ? Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient abouti à un bon résultat pour le RN à Aubignan. Le parti avait obtenu une place en tête dans la localité avec 36,49% au 1er round. Il gagnait ensuite avec 57,22% au deuxième, lui promettant d'être au sommet à l'échelon communal sur la circonscription couvrant la zone. Il a même obtenu plus d'électeurs en moyenne aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt. La cheffe du parti avait accumulé 33,69% au 1er tour et 56,3% au second dans la cité. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 23,54% et 14,88% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (43,7%) au second.

12:45 - À Aubignan, Jordan Bardella au sommet lors des élections européennes 2019 Revenir cinq ans en arrière semble encore une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? 38,02% des suffrages étaient tombés vers la liste RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 19,06% et Yannick Jadot à 11,07%. Le mouvement nationaliste attirait ainsi 790 votants d'Aubignan.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Aubignan A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Aubignan fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 5 894 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 470 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 1 765 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (75,31 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les 271 résidents étrangers, représentant 4,65% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, 42,38% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 445,74 €, accable une commune qui vise un avenir prospère. À Aubignan, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, se joignent aux défis européens.

10:30 - Participation aux élections européennes à Aubignan : facteurs et implications Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle nationale, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Aubignan, 64,09% des habitants avaient voté. Comment votent le plus souvent les habitants de cette ville ? Durant les précédentes élections européennes, 53,21% des personnes habilitées à voter à Aubignan avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 47,58% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Aubignan : la participation en question Ce 9 juin, lors des européennes à Aubignan, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,24% au premier tour. Au deuxième tour, 52,1% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Aubignan pour les européennes ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 22,41% des électeurs dans l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 22,71% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017.