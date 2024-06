Résultat des européennes à Vacqueyras : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Vacqueyras ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste de Jordan Bardella sera un enjeu localement pour cette élection des députés européens 2024. Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national annoncée par les études sondagières à l'échelle nationale aujourd'hui, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de celui-ci pourrait se situer à environ 33% à Vacqueyras. Un verdict qui paraît logique compte tenu des électeurs déjà arrachés par la formation politique dans la localité entre les européennes 2019 (23,66%) et Marine Le Pen en 2022 (28,16% au premier tour de la présidentielle) et qui correspond en effet à 5 points de parts de voix.

15:02 - Situation favorable au RN à Vacqueyras ? Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient abouti à un excellent score pour le Rassemblement national à Vacqueyras. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la ville avec 33,13% au premier round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme La République en Marche sur l'unique circonscription du lieu. Le RN a même récolté un pourcentage plus élevé aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême précédente. Celle-ci avait accumulé 28,16% au premier tour et 48,34% au second dans la commune. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 25,99% et 17,01% au premier tour, pour finir devant Marine Le Pen (48,34%) au deuxième.

12:45 - 23,66% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Vacqueyras Les résultats de ce soir vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? À Vacqueyras, les précédentes élections européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 23,66% des voix. Elle devançait la liste de Jordan Bardella avec 23,66% et Yannick Jadot avec 17,18%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Vacqueyras et leurs implications électorales Dans la ville de Vacqueyras, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections européennes. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Dans la localité, 17,5% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 7,96% sont des personnes âgées. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (26,47%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 516 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 12,94% et d'une population étrangère de 10,78% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'instruction à Vacqueyras mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,11% des résidents titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Elections européennes passées à Vacqueyras : retour sur la participation électorale Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type de scrutin. Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 49,9%. Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des derniers scrutins européens ? Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 39,94% des électeurs de Vacqueyras, contre une abstention de 51,05% pour les européennes de 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Vacqueyras L'un des critères principaux de ces européennes sera le niveau d'abstention à Vacqueyras. Les jeunes montrent la plupart du temps une désaffection pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ? Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 19,45% au sein de la ville, contre une abstention de 17,49% au premier tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.