Résultat des européennes à Beaumont-du-Gâtinais : l'élection 2024 en direct

Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient offert un beau score pour le Rassemblement national à Beaumont-du-Gâtinais. Le parti frontiste avait fini en tête dans la cité avec 32,17% au premier round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme LREM sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 33,46% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,09% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,01%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 58,69%, devant Emmanuel Macron à 41,31%.

11:45 - Beaumont-du-Gâtinais : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Quel portrait faire de Beaumont-du-Gâtinais, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 571 logements pour 1 155 habitants, la densité de la ville est de 69 hab par km². Avec 70 entreprises, Beaumont-du-Gâtinais se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 35 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 7,74 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 25,82% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 50,98% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 314,30 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Beaumont-du-Gâtinais incarne la vigueur et l'authenticité d'une Europe en mutation.