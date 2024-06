Résultat des européennes à Beausoleil : l'élection 2024 en direct

En direct

19:08 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Beausoleil scruté Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, s'était arrogé 3,07% à Beausoleil, contre 22,29% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré sa performance lors des législatives, en 2022. La manne s'avère importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Beausoleil, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 15,85% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,36% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,58% pour Yannick Jadot, 1,01% pour Fabien Roussel et 0,78% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Beausoleil, entre les 22,29% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,2% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,44% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Beausoleil à l'issue des européennes ? Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera scruté à la loupe à l'échelle locale pour cette élection européenne. Indicateur clé pour ce dimanche : Beausoleil compte parmi les quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 33,38% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 27,38% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Beausoleil penchaient pour Le Pen à la présidentielle Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient abouti à un beau score pour le RN à Beausoleil. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la cité avec 28,90% au premier round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Ensemble ! Sur la circonscription du lieu. Il a même obtenu un meilleur score aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle quelques mois plus tôt. La cheffe du mouvement avait rassemblé 27,38% au premier tour et 50,24% au 2e dans la ville. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 27,2% et 16,36% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (49,76%) au deuxième.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des élections de 2019 à Beausoleil Le résultat de ce 9 juin va-t-il répéter le verdict de 2019 ? Il y a cinq ans, à Beausoleil, la liste Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête un certain Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, glanant 33,38% des voix devant Nathalie Loiseau à 22,29% et François-Xavier Bellamy à 9,63%.

11:45 - Beausoleil : européennes et dynamiques démographiques Au cœur de la campagne électorale européenne, Beausoleil est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 12 674 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 1 451 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (42,16 %) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les 4 556 résidents étrangers, représentant 34,64% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Parmi cette mosaïque sociale, 43,81% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1007,00 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Beausoleil, les enjeux locaux, tels que le travail, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Beausoleil : retour sur la participation aux dernières élections européennes Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 49,9%, c’était mieux qu’en 2014. Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération, il faut observer les résultats des derniers scrutins européens. Durant les européennes 2019, le taux d'abstention s'était hissé à 68,82% des votants de Beausoleil, à comparer avec une abstention de 73,12% en 2014.

09:30 - L'abstention aux européennes à Beausoleil À Beausoleil, la participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024. Il y a 2 ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 6 178 personnes en âge de voter dans la ville, 33,52% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 34,61% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 65,31% au premier tour. Au deuxième tour, 65,4% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. La guerre entre la Russie et l'Ukraine ainsi que son impact sur l'économie mondiale sont de nature à de faire augmenter le taux de participation à Beausoleil.