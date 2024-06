Résultat des européennes à la Turbie : l'élection 2024 en direct

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de la Turbie

Dans la ville de la Turbie, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 8,19% peut avoir un effet sur les espérances des habitants quant aux directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 420 hab par km² et 47,18% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Un revenu moyen par foyer fiscal de 49 444 €/an souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1 011 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 15,65% et d'une population étrangère de 11,18% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Un taux de résidences secondaires de 32,75%, comme à la Turbie, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.