19:08 - À Roquebrune-Cap-Martin, quels pourraient être les reports du vote Nupes ? Outre le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sembleraient à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut noter que Le candidat de gauche s'était arrogé 3,2% à Roquebrune-Cap-Martin, contre 24,81% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Roquebrune-Cap-Martin, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 10,8% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national à Roquebrune-Cap-Martin, un favori aux européennes ? Alors que les sondages annoncent dix points de plus pour le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Roquebrune-Cap-Martin semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote locaux. Une exception à confirmer.

15:02 - Avantage RN à Roquebrune-Cap-Martin ? Le verdict du plus récent scrutin est un élément instructif au moment des européennes. Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient donné un très bon démarrage pour le Rassemblement national à Roquebrune-Cap-Martin. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la commune avec 29,41% au 1er tour. Il gagnait ensuite avec 52,66% au second, lui promettant le plus haut niveau du paysage municipal sur l'unique circonscription couvrant la zone. Il a même fait un résultat plus haut encore aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle quelques semaines plus tôt, puisqu'elle avait rassemblé 28,07% au premier tour et 53,35% au deuxième dans la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections pleines d'enseignements Se retourner sur le dernier test peut de nouveau sembler évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? C'est la liste portée par Bardella qui avait dominé les élections du Parlement européen il y a cinq ans à Roquebrune-Cap-Martin, avec 31,6% des électeurs (1233 voix) devant la liste de Nathalie Loiseau avec 24,81% elle-même suivie par François-Xavier Bellamy avec 11,1%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Roquebrune-Cap-Martin Dans la commune de Roquebrune-Cap-Martin, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections européennes. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans l'agglomération, 27% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 12,4% ont 75 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 33 258 euros/an montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 4 094 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 23,34% et d'une population étrangère de 18,36% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Un pourcentage de résidences secondaires de 47,08%, comme à Roquebrune-Cap-Martin, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Roquebrune-Cap-Martin ? Au fil des dernières années, les 12 535 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 4 079 personnes en âge de voter à Roquebrune-Cap-Martin, 53,68% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 61,27% pour le scrutin européen de 2014. Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le pourcentage d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Roquebrune-Cap-Martin L'une des clés de ces élections européennes sera à n'en pas douter l'étendue de l'abstention à Roquebrune-Cap-Martin. La guerre entre la Palestine et Israël et son impact sur les prix du quotidien sont de nature à ramener les électeurs de Roquebrune-Cap-Martin (06190) vers les urnes. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 73,85% au sein de l'agglomération. Le taux de participation était de 73,45% au premier tour, ce qui représentait 6 716 personnes. En proportion, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 44,51% au premier tour. Au deuxième tour, 44,68% des citoyens se sont déplacés.