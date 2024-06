Résultat des européennes à Beautor : l'élection 2024 en direct

En direct

17:04 - Les habitants de Beautor plutôt favorables à Marine Le Pen à la présidentielle Elections les plus proches, les législatives avaient donné lieu à un bon score pour le Rassemblement national à Beautor. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la commune avec 46,46% au premier tour et surtout 68,09% au second. Le Parti avait battu les impétrants étiquetés LFI-PS-PC-EELV (22,22%) et Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 18,61% au premier tour puis encore Ensemble ! (31,91%) au second sur la circonscription couvrant la zone. Il a même récolté un meilleur pourcentage aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques semaines plus tôt. La leader de la formation avait accumulé 45,53% au premier tour et 69,56% au deuxième dans la cité.

12:45 - En 2019, des élections déjà tranchantes Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore une fois comme logique au moment du scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, 415 habitants de Beautor passés par les urnes s'étaient tournés vers le Rassemblement national à l'époque, aux européennes. La liste de Jordan Bardella séduisait 48,77% des voix face à Nathalie Loiseau à 12,34% et Manon Aubry à 8,81%.

11:45 - Beautor : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire de Beautor, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 2 672 habitants répartis dans 1 371 logements, cette ville présente une densité de 362 habitants/km². Ses 85 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la ville, 20,13 % des résidents sont des enfants, et 8,35 % ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 24,17% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 734 € par an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 28,88%, synonyme d'une situation économique fragile. À Beautor, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Beautor : un regard approfondi Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,88%. L'analyse des résultats des consultations politiques passées permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. En 2019, au moment des européennes, 52,78% des personnes en âge de participer à une élection à Beautor avaient boudé les urnes, contre une abstention de 67,15% lors des européennes de 2014.

09:30 - Election à Beautor : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'une des grandes inconnues de ces élections européennes sera immanquablement la participation à Beautor. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, 36,55% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 34,6% au second tour. En comparaison, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 61,34% au premier tour. Au second tour, 64,31% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Beautor ? Les jeunes générations manifestent généralement une désaffection pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ?