19:08 - Sur quel candidat vont se diriger les orphelins de la Nupes à Tergnier ? Alors que la Nupes a marqué les esprits lors des législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche dans les urnes. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à Tergnier, le binôme Nupes avait en effet cumulé 32,83% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une performance à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 4,5% à Tergnier, contre 11,65% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce soir...

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les intentions de vote de Jordan Bardella regardés de près à Tergnier Le score du RN sera un enjeu clé pour cette élection européenne à l'échelle locale. Alors qu'on annonce une dizaine de points de plus pour le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Tergnier semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas avancé dans la ville. Le RN y a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les électeurs de Tergnier plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle Elections les plus proches, les législatives avaient donné un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Tergnier. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la cité avec 37,37% au premier tour. Il l'emportait ensuite avec 64,72% au deuxième sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 42,52% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 20,54% et Emmanuel Macron troisième avec 17,48%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 66,41%, devant Emmanuel Macron à 33,59%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des européennes Les résultats de ce dimanche seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, 2007 habitants de Tergnier passés par les urnes avaient préféré le RN à l'époque, aux européennes. La liste Bardella séduisait ainsi 44,46% des votes devant Nathalie Loiseau à 11,65% et Manon Aubry à 9,42%.

11:45 - Tergnier : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel impact aura la population de Tergnier sur les résultats des élections européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 24,8% peut agir sur les inquiétudes des habitants en matière de directives européennes sur le travail. Avec une densité de population de 765 habitants/km² et 41,96% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Un salaire moyen mensuel net de 1981,11 euros par mois peut être symptomatique de difficultés économiques locales. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (19,39%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (5,79%) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Tergnier mettent en avant une diversité de qualifications, avec 38,75% des résidents sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Tergnier ? Comment ont voté les citoyens de cette agglomération lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? En 2019, lors des européennes, sur les 4 724 personnes en âge de voter à Tergnier, 46,93% avaient pris part au scrutin. La participation était de 34,82% lors des européennes de 2014. Est-ce que les citoyens français seront plus nombreux à participer aux européennes cette année, à l'instar du rebond observé en 2019 ? Sur tout le territoire français, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33,3%. À Tergnier, 73,14% des votants avaient participé.

09:30 - C'est l'heure de voter à Tergnier : les européennes débutent À Tergnier, la participation constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024. La hausse généralisée des prix qui grève les finances des Français est notamment capable d'avoir un impact sur les décisions que prendront les électeurs de Tergnier. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 35,33% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 35,67% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, plus qu'en 2017.