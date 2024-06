En direct

19:13 - Qui de Glucksmann ou Hayer va battre l'autre lors des élections européennes à Beauvoisin ? Une autre incertitude qui accompagne ces élections européennes 2024 sera celle du vote de gauche après la rupture de la Nupes. A l'issue du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 18,07% des voix dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait obtenu 4,22% à Beauvoisin, contre 17,12% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry (5,29% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (9,13% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,71% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Que vont choisir les électeurs de Beauvoisin ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera très commenté pour cette élection, au niveau local. À Beauvoisin, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 38,26% à l'issue du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 36,35% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que laissent imaginer les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Marine Le Pen en première position à Beauvoisin lors de la dernière présidentielle Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient offert un excellent démarrage pour le RN à Beauvoisin. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la ville avec 38,54% au 1er round. Il l'emportait ensuite avec 61,61% au second, lui garantissant la meilleure place du paysage local sur l'unique circonscription du secteur. Il a même obtenu un poucentage plus fort aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême quelques mois plus tôt, puisqu'elle avait engrangé 36,35% au premier tour et 60,87% au deuxième dans la ville.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières européennes Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, à Beauvoisin, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, avait une longueur d'avance, récoltant 38,26% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 17,12% et Yannick Jadot à 9,13%. Ce qui correspond à 608 votes dans la cité.

11:45 - Élections européennes à Beauvoisin : impact de la démographie et de l'économie locale Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Beauvoisin se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 5 581 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 357 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 1 537 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (81,99 %) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Avec 143 résidents étrangers, Beauvoisin est un exemple de pluriculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, 51,85% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 769,08 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. À Beauvoisin, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'inflation, se joignent aux défis européens.

10:30 - Participation aux élections européennes à Beauvoisin : un aperçu détaillé Comment ont voté les habitants de cette agglomération lors des précédentes consultations politiques ? En 2019, lors des européennes, parmi les 1 657 personnes en âge de voter à Beauvoisin, 49,97% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 54,91% pour le scrutin européen de 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17h.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Beauvoisin : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des européennes à Beauvoisin ? Les habitants des grandes et moyennes communes votent souvent moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ? Pour le deuxième tour de la présidentielle, parmi les 3 685 personnes en âge de voter au sein de la commune, 22,54% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 20,79% au premier tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.