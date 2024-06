En direct

19:09 - Hayer et Glucksmann à égalité aussi à Vauvert pour ces européennes 2024 ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, s'était élevé à 5,45% à Vauvert, contre 13,45% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne, à tel point qu'il serait tout près voire au-dessus de la liste macroniste de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Vauvert, le binôme Nupes avait en effet réuni 22,4% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quel résultat à Vauvert pour la liste RN de Jordan Bardella ? On remarque que Vauvert fait partie des rares localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 42,56% lors du vote européen et Marine Le Pen 36,09% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà très haut perché…

15:02 - Vent favorable au RN à Vauvert ? Le résultat du test démocratique le plus récent apparait comme un précédent intéressant au moment de l'élection. Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient donné lieu à un beau démarrage pour le Rassemblement national à Vauvert. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la commune avec 47,07% au 1er tour et surtout 63,00% au deuxième, lui promettant la meilleure place à l'échelon local. Le Parti devançait les prétendants LFI-PS-PC-EELV (22,40%) et Ensemble ! (Majorité présidentielle) (17,73%) au premier tour puis encore Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 37,00% au second (Vauvert n'ayant qu'une circonscription). Il a même réalisé un résultat plus haut encore aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême quelques mois plus tôt. Elle avait engrangé 36,09% au 1er tour et 57,81% au second dans la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent au résultat très net Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore une fois sembler avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, avait dominé les élections européennes à l'époque. L'extrême droite glanait 42,56% des votes, soit 1781 voix, contre Nathalie Loiseau à 13,45% et Yannick Jadot à 8,43%.

11:45 - Élections européennes à Vauvert : un éclairage démographique La composition démographique et socio-économique de Vauvert définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des européennes. Dans la commune, 16,83% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 30,37% de plus de 60 ans. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (78,96%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 4 113 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 7,06% et d'une population immigrée de 10,68% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Vauvert mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 40,07% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.

10:30 - Elections européennes à Vauvert : retour sur la participation électorale Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Au niveau du pays tout entier, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33%. À Vauvert, 62,47% des votants avaient participé. Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des élections passées. A l'occasion des élections européennes 2019, 49,75% des personnes aptes à participer à une élection à Vauvert avaient pris part au scrutin, contre une participation de 42,67% il y a 10 ans.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Vauvert pour les élections européennes L'une des grandes inconnues du scrutin européen sera indéniablement l'abstention à Vauvert. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,56% au premier tour et seulement 53,17% au second tour. Il y a 2 ans, au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 9 041 personnes en âge de voter au sein de la ville, 26,85% étaient restées chez elles, contre une abstention de 25,1% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.