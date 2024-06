Résultat des européennes à Beauzac : l'élection 2024 en direct

11:45 - Élections européennes à Beauzac : un éclairage démographique

Dans la commune de Beauzac, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections européennes. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la localité, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 8,0% sont des personnes âgées. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (31,49%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 162 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,81%) et le nombre de résidences HLM (2,9% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 16,87%, comme à Beauzac, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.