Résultat des européennes aux Villettes : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Un duel Hayer-Glucksmann aussi aux Villettes pour ces européennes ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, avec une inconnue : les intentions des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Au cours du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait cumulé 21,95% des votes dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait obtenu 5,62% aux Villettes, contre 11,43% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quelle performance pour le RN aux Villettes lors des européennes ? Le résultat obtenu par le RN sera scruté à la loupe pour ces européennes 2024, au niveau local. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN semble déjà forte aux Villettes entre Jordan Bardella en 2019 (26,16%) et Marine Le Pen en 2022 (33,68% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 7 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de 10 points par rapport à 2022 en France, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 36% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les inscrits des Villettes plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est incontestablement la référence pour apréhender au mieux la tendance locale. La commune des Villettes avait massivement montré sa préférence pour Marine Le Pen lors de la présidentielle il y a deux ans puisque la figure du RN l'emportait avec 33,68% au 1er round. Elle l'avait aussi emporté au second tour avec 55,03%. Un mois plus tard, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 15,46% des suffrages sur place, contre 44,47% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 67,61%.

12:45 - 26,16% pour Jordan Bardella il y a cinq ans aux Villettes Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau logique au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur les détails, la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, avait dominé les élections du Parlement européen à l'époque. Le mouvement avait attiré 26,16% des votes, soit 135 voix dans la ville, contre Yannick Jadot à 15,12% et François-Xavier Bellamy à 12,98%.

11:45 - Les Villettes : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans les rues des Villettes, le scrutin est en cours. Avec ses 1 449 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 89 entreprises, Les Villettes offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (77,58 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 29,94% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 34,52% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 531,59 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Aux Villettes, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes aux Villettes La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de scrutin. Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,88%. L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. En 2019, pendant les européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 46,32% des inscrits sur les listes électorales des Villettes (Haute-Loire). Le taux d'abstention était de 59,96% il y a 10 ans.

09:30 - C'est le moment de faire un choix aux Villettes pour les européennes Aux Villettes, l'un des critères décisifs de ces élections européennes 2024 sera incontestablement le taux de participation. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 15,65% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 20,2% au second tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,1% au premier tour. Au second tour, 56,24% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des Français serait de nature à impacter la stratégie de vote des citoyens des Villettes.