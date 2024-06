Résultat des européennes à Béganne : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Renaissance et Parti socialiste à égalité aussi à Béganne pour ces élections européennes 2024 ? L'union des partis de gauche aux législatives ayant explosé en vol, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? A l'occasion du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 23,88% des voix dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 7,26% à Béganne, contre 25,88% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce soir...

17:08 - Sur qui vont se porter les supporters de droite à Béganne ? Si dans toute la France, les sondeurs calculent une progression moyenne du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui porterait Bardella à environ 30% dans la commune), on note pourtant que le parti n'a en fait gagné que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Emmanuel Macron en tête il y a deux ans à Béganne Béganne avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 24,06%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 34,37% des voix. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 37,81% contre 62,19%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 15,35% au premier tour, contre 29,92% pour le binôme Régionaliste. Sur la commune de Béganne, c'est finalement une majorité Régionaliste qui sera victorieuse au moment du second tour, confirmant l'échec de l'ancien Front national.

12:45 - 25,88% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Béganne Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? Avec un score de 21,23%, Bardella avait été battu au cours des élections du Parlement européen il y a cinq ans par Nathalie Loiseau avec 25,88% des votes exprimés.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Béganne Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Béganne comme partout en France. Avec une population de 1 423 habitants répartis dans 1 021 logements, ce bourg présente une densité de 39 hab par km². Ses 53 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 416 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le bourg, 24 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 40,5 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 57,01% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 37,74% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 35,42 €, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. Pour résumer, à Béganne, les enjeux locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Taux d'abstention aux européennes à Béganne : les tendances Comment votent habituellement les citoyens de cette localité ? Cinq ans auparavant, lors des précédentes européennes, 48,43% des personnes en capacité de voter à Béganne avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 59,47% pour le scrutin de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type d'élection. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Béganne Ce 9 juin, lors des européennes à Béganne, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,99% au premier tour. Au second tour, 48,75% des électeurs se sont déplacés. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 78,18% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 79,27% au premier tour, c'est-à-dire 952 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.