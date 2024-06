Résultat des européennes à Caden : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Renaissance et Parti socialiste au coude-à-coude aussi à Caden pour ces européennes 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. Au cours du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 17,92% des votes dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 4,77% à Caden, contre 26,41% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Caden : 26,41% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 39,61% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 18,22% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat à Caden pour la liste RN de Jordan Bardella ? Les sondages d'intentions de vote prédisent une liste RN à environ 30% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son résultat des précédentes élections européennes. Selon un calcul simpliste, cette tendance devrait le pousser à 30% à Caden, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais Caden n'est pas la France et on note que le RN n'a grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait relativiser les projections les plus expéditives.

15:02 - Les votants de Caden penchaient pour Macron il y a deux ans Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 23,12% contre 39,61% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 36,85% contre 63,15%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,62% au premier tour, contre 36,60% pour le binôme Régionaliste. Il n'y arrivera pas plus au second tour, qui verra également le binôme Régionaliste gagner le scrutin.

12:45 - Qu'avaient donné les élections européennes à Caden en 2019 ? Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? Avec un résultat de 20,27%, Bardella avait été distancé au cours des élections européennes il y a cinq ans par la liste portée par Nathalie Loiseau avec 26,41% des électeurs.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à Caden Quel portrait faire de Caden, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 579 habitants répartis dans 998 logements, cette commune présente une densité de 42 hab par km². Ses 80 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 482 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (67,84 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 43,48% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 40,66% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 445,36 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. À Caden, les enjeux locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Caden Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17 heures. Au fil des dernières élections, les 1 613 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, pendant les précédentes européennes, parmi les 609 inscrits sur les listes électorales à Caden, 52,24% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 61,02% en 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Caden L'un des facteurs principaux des européennes 2024 sera immanquablement le taux d'abstention à Caden. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 20,22% des votants de la commune. Le taux d'abstention était de 18,08% au premier tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur la vie des ménages sont capables de pousser les habitants de Caden à s'intéresser plus fortement de l'élection.