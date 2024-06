En direct

19:16 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à Allaire convoité En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, s'était élevé à 6,43% à Allaire, contre 20,95% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus en 2024 selon les études sondagières publiées lors de la campagne. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Allaire, le binôme Nupes avait en effet glané 22,33% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par Manon Aubry (5,98% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (15,1% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,9% pour Yann Brossat en 2019). Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Allaire, entre les 20,95% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,12% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 17,44% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Allaire La fraction d'électeurs du Rassemblement national sera un enjeu clé à l'échelle locale pour ces européennes. En mettant de côté les législatives, la progression du RN est déjà forte à Allaire entre Jordan Bardella en 2019 (21,01%) et Marine Le Pen en 2022 (26,2% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à environ 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Allaire ? Allaire avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 26,2%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, porté par 30,12% des votes. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 42,16% contre 57,84%. Le RN ratait aussi la première marche à Allaire quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,06% au premier tour, contre 28,45% pour le binôme Régionaliste. Sur la commune d'Allaire, c'est finalement une majorité Régionaliste qui sera victorieuse lors du second tour, achevant la mise à l'écart du Rassemblement national.

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes à Allaire Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? C'est la liste Rassemblement national présentée par Jordan Bardella qui avait remporté les élections du Parlement européen à l'époque à Allaire, avec 21,01% des suffrages devant la liste de Nathalie Loiseau avec 20,95% suivie par la liste Yannick Jadot avec 15,1%.

11:45 - Les données démographiques d'Allaire révèlent les tendances électorales Dans les rues d'Allaire, les élections sont en cours. Dotée de 1 919 logements pour 3 875 habitants, la densité de la commune est de 90 habitants par km². Ses 225 entreprises témoignent d'une économie prospère. Dans la commune, 30 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 9,71 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 41,26% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 49,31% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1122,76 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Allaire manifeste la vigueur et l'authenticité d'une Europe en mutation.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes précédentes à Allaire Est-ce que les citoyens français se déplaceront plus pour participer aux élections européennes cette année, à l'instar du rebond constaté en 2019 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à midi et déjà 43% à 17 heures. Comment votent ordinairement les électeurs de cette localité ? A l'occasion des européennes 2019, 55,09% des électeurs d'Allaire (Morbihan) s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 44,22% en 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Allaire L'un des critères essentiels de ce scrutin européen sera incontestablement le taux de participation à Allaire. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 53,26% au premier tour. Au second tour, 46,77% des électeurs se sont déplacés. Au premier tour de la présidentielle, parmi les 3 081 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 79,03% avaient participé à l'élection. La participation était de 77,74% au deuxième tour, c'est-à-dire 2 392 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.