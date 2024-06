Résultat des européennes à Bellegarde-Poussieu : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Une confrontation Hayer-Glucksmann aussi à Bellegarde-Poussieu pour ces européennes 2024 ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, s'était arrogé 3,61% à Bellegarde-Poussieu, contre 25,77% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui est déjà morte. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Bellegarde-Poussieu, le binôme Nupes avait en effet réuni 14,81% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (10,84% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,25% pour Yannick Jadot, 2,63% pour Fabien Roussel et 1,7% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Bellegarde-Poussieu Le résultat des élections européennes au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Les enquêtes d'opinion prévoient une liste Jordan Bardella à 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son score des élections européennes 2019. Virtuellement, cette tendance devrait l'approcher de 42% à Bellegarde-Poussieu, soit dix points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on note que le parti n'a visiblement enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs frontistes.

15:02 - Situation favorable au Rassemblement à Bellegarde-Poussieu ? Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient abouti à un beau score pour le Rassemblement national à Bellegarde-Poussieu. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la cité avec 25,68% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Les Républicains (Bellegarde-Poussieu ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,67% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 30,5% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,84%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 51,97%, devant Emmanuel Macron à 48,03%.

12:45 - Quel verdict pour les élections européennes à Bellegarde-Poussieu en 2019 ? Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme sensé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. C'est la liste RN dirigée par Bardella qui avait dominé les élections du Parlement européen il y a cinq ans à Bellegarde-Poussieu, avec 32,73% des votes (127 voix) devant celle de Nathalie Loiseau avec 25,77% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 9,28%.

11:45 - Bellegarde-Poussieu : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune de Bellegarde-Poussieu, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 58 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,52%, les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (14,19%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 418 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,49%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,38%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Bellegarde-Poussieu mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,47% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention lors des élections européennes à Bellegarde-Poussieu L'observation des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. En 2019, pendant les élections européennes, parmi les 417 personnes en âge de voter à Bellegarde-Poussieu, 53,74% avaient pris part au scrutin. La participation était de 42,09% pour les européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de scrutin. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Bellegarde-Poussieu : les européennes débutent Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des européennes à Bellegarde-Poussieu ? Les études montrent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ? Il y a deux ans, au second tour de la dernière présidentielle, 79,95% des électeurs dans la localité s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 80,48% au premier tour, c'est-à-dire 664 personnes. En proportion, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 50,91% au premier tour. Au deuxième tour, 48,78% des électeurs ont exercé leur droit de vote.