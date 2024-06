En direct

19:10 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va battre l'autre lors des élections européennes à Bellerive-sur-Allier ? En plus du résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires pourraient arriver à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les études sondagières établies lors de la campagne. Mais Glucksmann avait atteint 5,79% à Bellerive-sur-Allier, contre 25,07% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Bellerive-sur-Allier, le binôme Nupes avait en effet réuni 18,89% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,31% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,5% pour Yannick Jadot, 2,54% pour Fabien Roussel et 1,85% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Bellerive-sur-Allier, entre les 25,07% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,14% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,85% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - La liste RN favorite pour les européennes à Bellerive-sur-Allier ? Enseignement clé pour ce dimanche : Bellerive-sur-Allier fait partie des rares communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 22,03% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 21,7% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Bellerive-sur-Allier ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Bellerive-sur-Allier lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,14%, devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 21,7%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 39,45% contre 60,55%. Le RN ratait aussi la première marche à Bellerive-sur-Allier un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 14,3% au premier tour, contre 32,59% pour le binôme Les Républicains. Le second tour restera sur cette partition, laissant également le binôme Les Républicains remporter le scrutin.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Bellerive-sur-Allier Regarder en arrière semble encore une évidence au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau avait gagné à Bellerive-sur-Allier lors des élections du Parlement européen à l'époque, avec 25,07%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 22,03% des votes.

11:45 - Bellerive-sur-Allier : européennes et dynamiques démographiques La composition démographique et socio-économique de Bellerive-sur-Allier façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur les résultats des européennes. Avec 26% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 14,85%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 928 euros/an montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 3 226 votants. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,58%) et le nombre de résidences HLM (14,84% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Bellerive-sur-Allier mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,0% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Bellerive-sur-Allier : analyse du niveau de participation aux européennes Comment votent d'habitude les habitants de cette commune ? Au moment des élections européennes de 2019, le pourcentage de participation représentait 57,22% au sein de Bellerive-sur-Allier (Allier). Le taux de participation était de 50,2% lors du scrutin européen de 2014. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections européennes représentait 50,1%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Bellerive-sur-Allier ? À Bellerive-sur-Allier, l'abstention sera indiscutablement l'une des grandes inconnues des européennes 2024. Au deuxième tour de la présidentielle, 75,26% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 77,53% au premier tour, c'est-à-dire 4 900 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La situation géopolitique actuelle serait par exemple capable d'impacter le pourcentage de participation à Bellerive-sur-Allier.