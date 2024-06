Résultat des européennes à Abrest : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le dernier test peut encore une fois sembler pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Abrest, à 29,28%. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 21,19% et Yannick Jadot à 8,95%.

11:45 - Abrest : quand les données démographiques façonnent les urnes

Dans les rues d'Abrest, le scrutin est en cours. Avec une population de 2 919 habitants répartis dans 1 476 logements, cette ville présente une densité de 277 habitants/km². Ses 215 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 870 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 17,49 % des résidents sont des enfants, et 29,22 % de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des politiques européennes en matière d'instruction et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 36,02% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,36%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 762 euros par an. Abrest incarne la vitalité et les valeurs d'une Europe en évolution.