En direct

19:07 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Vichy à la loupe à gauche Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait glané 5,11% à Vichy, contre 27,79% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus cette fois selon les enquêtes d'opinion publiées lors de la campagne. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Vichy, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 17,78% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (4,1% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (10,25% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,27% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Vichy, entre les 27,79% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 31,9% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,55% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Vichy avant les européennes ? Le résultat obtenu par la liste Bardella sera un enjeu à l'échelle locale pour ces élections européennes. À Vichy, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 20,95% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 19,94% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce qu'annoncent les sondages récents à l'échelle nationale, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Les habitants de Vichy penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 19,94% contre 31,9% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 38,27% contre 61,73%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 12,9% au premier tour, contre 29,46% pour le binôme Les Républicains. Il n'y arrivera pas plus au second tour, laissant également le binôme Les Républicains gagner le scrutin.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des européennes Se retourner sur le dernier test apparait de nouveau comme évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau s'imposait à Vichy lors des élections européennes à l'époque, avec 27,79%. La liste avait relégué le RN de Jordan Bardella à la seconde place avec 20,95% des votes.

11:45 - Le poids démographique et économique de Vichy aux européennes Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Vichy est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 25 789 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 2 452 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (47,06 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Avec 1 879 résidents étrangers, Vichy est un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 890 euros/an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 21,57%, annonçant une situation économique en demi-teinte. À Vichy, les préoccupations locales, tels que le travail, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Vichy : quel était le niveau de participation aux précédentes élections européennes ? Au cours des dernières consultations démocratiques, les 26 091 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Durant les élections européennes 2019, 50,09% des personnes habilitées à participer à une élection à Vichy avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 56,86% il y a 10 ans. Ce scrutin européen verra-t-il une progression de l'abstention des électeurs français comme en 2009 où un record avait été observé avec 59% ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et déjà 43% à 17h.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Vichy L'un des facteurs clés de ce scrutin européen 2024 sera immanquablement le niveau de participation à Vichy. La baisse du pouvoir d'achat serait notamment en mesure de ramener les habitants de Vichy vers les urnes. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 29,93% dans la ville, contre un taux d'abstention de 32,26% au deuxième tour. En comparaison, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 53,3% au premier tour. Au second tour, 58,39% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Vichy ?