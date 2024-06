Résultat des européennes à Bellevaux : l'élection 2024 en direct

11:45 - Bellevaux : démographie, élections et perspectives d'avenir

À Bellevaux, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent impacter les européennes. Avec une densité de population de 26 hab/km² et 53,12% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 4,3% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux directives européennes sur le travail. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (35,83%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 633 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (15,07%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,67%) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Un taux de résidences secondaires de 52,89%, comme à Bellevaux, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.