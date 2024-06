Résultat des européennes à Habère-Poche : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Les derniers indicateurs indicateurs à Habère-Poche Habère-Poche avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 23,61%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, crédité de 26,07% des voix. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 46,49% contre 53,51%. Le RN ne convainquait pas plus à Habère-Poche quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 16,37% au premier tour, contre 28,47% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Le second tour restera sur cette partition, qui verra également le binôme Les Républicains remporter le scrutin.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble toujours évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur le détail, 121 électeurs d'Habère-Poche avaient préféré le RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, avait glané 21,61% des votes face à Nathalie Loiseau à 20% et Yannick Jadot à 18,39%.

11:45 - Les enjeux locaux d'Habère-Poche : tour d'horizon démographique À Habère-Poche, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les européennes. Avec une densité de population de 115 habitants/km² et un taux de chômage de 6,72%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (51,36%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 576 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (11,92%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,61%) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Un pourcentage de résidences secondaires de 45,51%, comme à Habère-Poche, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Habère-Poche ? Comment votent d'ordinaire les habitants de cette ville ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, parmi les 580 inscrits sur les listes électorales à Habère-Poche, 55,24% étaient allés voter. Le taux de participation était de 49,64% il y a 10 ans. Les européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Sur tout le territoire français, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Habère-Poche, 68,34% des habitants avaient voté.

09:30 - C'est l'heure de voter à Habère-Poche : les européennes débutent Le taux de participation sera à n'en pas douter un facteur clé de ces élections européennes à Habère-Poche. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, parmi les 1 174 personnes en âge de voter dans la localité, 18,74% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 22,66% au second tour. Pour comparer, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses répercussions sur l'économie mondiale pourraient potentiellement impacter la participation à Habère-Poche.