En direct

19:08 - Les voix de la gauche unie observés Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait obtenu 4,62% à Belleville-en-Beaujolais, contre 20,61% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les études sondagières. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à Belleville-en-Beaujolais, le binôme Nupes avait en effet réuni 21,93% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Belleville-en-Beaujolais, entre les 20,61% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,84% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,7% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - À Belleville-en-Beaujolais, un Rassemblement national favori ? Le résultat en faveur du RN sera très commenté à l'échelle locale pour cette élection. Indicateur clé pour ce dimanche : Belleville-en-Beaujolais compte parmi les quelques localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 29,08% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 28,82% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Regarder dans le rétro pour analyser le test démocratique le plus récent fait figure d'évidence au moment des européennes. Même si le procédé ne donne aucune certitude…Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Belleville-en-Beaujolais. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la ville avec 22,67% au premier tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Les Républicains (Belleville-en-Beaujolais n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 28,82% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,84% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,47%. Avec 46,14% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 53,86%.

12:45 - Jordan Bardella devant les autres lors des dernières européennes à Belleville-en-Beaujolais Le résultat de ce dimanche soir va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? C'est la liste d'extrême droite emmenée par Jordan Bardella qui avait remporté les élections du Parlement européen il y a cinq ans à Belleville-en-Beaujolais, avec 29,08% des voix exprimées (951 voix) devant la liste de Nathalie Loiseau avec 20,61% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 11,28%.

11:45 - Belleville-en-Beaujolais : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Belleville-en-Beaujolais est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 13 542 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 144 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 3 567 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 39 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 6,91 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les 956 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,16%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2186,43 euros par mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Belleville-en-Beaujolais, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Belleville-en-Beaujolais Les élections européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17 heures. Comment votent généralement les citoyens de cette ville ? Au moment des élections européennes de 2019, parmi les 3 414 inscrits sur les listes électorales à Belleville-en-Beaujolais, 45,11% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 35,84% en 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Belleville-en-Beaujolais Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à Belleville-en-Beaujolais ? La situation géopolitique actuelle serait par exemple susceptible d'impacter la stratégie de vote des habitants de Belleville-en-Beaujolais. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 26,06% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux d'abstention de 29,65% au second tour. En proportion, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 58,12% au premier tour et seulement 65,15% au deuxième tour.