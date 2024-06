En direct

19:35 - Les voix de la coalition de gauche scrutés Après le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sembleraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais Le candidat de gauche avait atteint 4,6% à Bellou-en-Houlme, contre 17,19% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. A l'issue du premier tour des élections du Parlement à Bellou-en-Houlme, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 16,18% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quelle performance pour le RN à Bellou-en-Houlme lors des européennes ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera très commenté pour ces élections, localement. Alors qu'on annonce une dizaine de points supplémentaires pour le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Bellou-en-Houlme semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la localité.

15:02 - Les habitants de Bellou-en-Houlme plutôt favorables à Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle L'élection suprême avait donné un net avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La patronne du parti d'extrême droite engrangeait 28,95% au 1er round contre 26,48% pour Emmanuel Macron et 14,64% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,82% contre 53,18%. Lors de l'échéance suivante, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 15,94% des voix sur place, contre 45,17% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (71,88%).

12:45 - En 2019, des élections européennes très instructives Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 120 votants de Bellou-en-Houlme s'étaient tournés vers le RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste Bardella avait enregistré ainsi 29,06% des voix face à Nathalie Loiseau à 17,19% et François-Xavier Bellamy à 11,86%.

11:45 - Démographie et politique à Bellou-en-Houlme, un lien étroit Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Bellou-en-Houlme comme dans toute la France. Avec une population de 1 042 habitants répartis dans 552 logements, ce bourg présente une densité de 28 habitants par km². Avec 31 entreprises, Bellou-en-Houlme permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 19,85 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 7,31 % ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 35,1% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 46,77% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 430,39 €, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Bellou-en-Houlme démontre l'intérêt des habitants pour les idées de l'Europe.

10:30 - Taux d'abstention lors des élections européennes à Bellou-en-Houlme : quelles tendances ? Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12h et seulement 43,29% à 17h. Comment votent d'habitude les électeurs de cette ville ? Durant les précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 48,57% dans la commune de Bellou-en-Houlme. Le taux d'abstention était de 57,51% il y a 10 ans.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Bellou-en-Houlme À Bellou-en-Houlme, l'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,89% au premier tour et seulement 56,8% au second tour. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 873 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 28,64% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 26,69% au second tour. Pour comparer, au niveau du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour.