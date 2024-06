Résultat des européennes à Briouze : l'élection 2024 en direct

En direct

À Briouze, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives convoité La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le choix des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus dans le paysage politique. Lors du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 15,42% des suffrages dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 3,69% à Briouze, contre 23,73% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Briouze : 23,73% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 36,18% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 13,34% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

Quel résultat aux européennes de Briouze pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Si on compare le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 2 points à Briouze. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. Assez pour s'attendre à environ 30% dans la ville cette fois ?

Les habitants de Briouze plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 25,62% contre 36,18% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 43,83% contre 56,17%. Le RN ne convainquait pas plus à Briouze par la suite, lors des élections législatives, avec 10,92% au premier tour, contre 45,58% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Briouze, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera préférée lors du second tour, achevant la défaite du parti d'extrême droite.

En 2019, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des élections européennes Les résultats de ce dimanche soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Nathalie Loiseau gagnait à Briouze lors des élections européennes à l'époque, avec 23,73%. La liste avait relégué le RN de Jordan Bardella à la deuxième place avec 23,37% des suffrages.

Tendances démographiques et électorales à Briouze : ce qu'il faut savoir Quel portrait faire de Briouze, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 513 habitants répartis dans 866 logements, cette ville présente une densité de 89 habitants par km². Avec 82 entreprises, Briouze permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (72,29 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 40,74% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 50,25% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1960,22 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En conclusion, Briouze incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.

Abstention aux dernières élections européennes à Briouze : les chiffres clés Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des consultations démocratiques passées. En 2019, à l'occasion des élections européennes, le taux d'abstention atteignait 49,51% dans la commune de Briouze, contre une abstention de 58,97% pour les européennes de 2014. Les européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau national, le record d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Briouze, 69,4% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

C'est parti pour les européennes élections européennes à Briouze Ce dimanche, lors des européennes à Briouze, qu'en sera-t-il de l'abstention ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 202 personnes en âge de voter dans la commune, 27,7% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 27,37% au second tour. Pour comparer, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,75% au premier tour. Au deuxième tour, 56,67% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. La perte de pouvoir d'achat serait de nature à avoir un impact sur les choix que feront les habitants de Briouze.