Résultat des européennes à Berck : l'élection 2024 en direct

En direct

19:08 - À Berck, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives scruté Après le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file pourraient arriver dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 21,57% à Berck, contre 4,87% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a fait long feu. La manne s'avère importante. Lors du premier tour des législatives à Berck, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 20,02% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,4% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,1% pour Yannick Jadot, 2,72% pour Fabien Roussel et 1,32% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Quel candidat vont adopter les supporters de la droite à Berck ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points de plus pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Berck semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Des indicateurs très instructifs en 2022 avant les élections européennes Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 30,05% contre 32,59% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 46,99% contre 53,01%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 24,09% au premier tour, contre 29,43% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Berck, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera désignée au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart du Rassemblement national.

12:45 - Il y a cinq ans, une élection déjà tranchante Les résultats de ce 9 juin vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 1766 votants de Berck avaient préféré le parti lepéniste à l'époque, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella tête de liste, cumulait ainsi 33,33% des votes face à Nathalie Loiseau à 21,57% et Yannick Jadot à 11,55%.

11:45 - Berck : démographie, élections et perspectives d'avenir Au cœur de la campagne électorale européenne, Berck se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 13 298 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 849 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (40,64 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. La population étrangère de 254 personnes favorise une ouverture culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 1912,1 € par mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,63%, annonçant une situation économique mitigée. À Berck, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Perspectives de la participation lors des élections européennes à Berck Les européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Berck, 67,39% des votants avaient voté. L'analyse des consultations démocratiques antérieures est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes européennes, 51,31% des inscrits sur les listes électorales de Berck (Pas-de-Calais) avaient pris part au vote, contre une participation de 41,62% il y a dix ans.

09:30 - Participation à Berck : les leçons des précédentes élections L'un des facteurs clés de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement le niveau de participation à Berck. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 11 028 personnes en âge de voter dans la ville, 68,27% étaient allées voter. La participation était de 69,43% au premier tour, c'est-à-dire 7 657 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, moins qu'en 2017. La guerre au Moyen-Orient ainsi que son impact sur les prix des matières premières pourraient entre autres avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens de Berck.