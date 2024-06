Résultat des européennes à Verton : l'élection 2024 en direct

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Verton lors du premier tour de la présidentielle, avec 34,36%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 32,37%. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 48,75% contre 51,25%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 25,93% au premier tour, contre 32,19% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va glaner le plus de votes, avec 57,11% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

11:45 - Verton : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

Dans la commune de Verton, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 214 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 11,12%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (23,07%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 025 votants sur des questions de transport et d'environnement. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (13,46%) et le nombre de résidences HLM (9,01% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Verton mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 26,85% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.