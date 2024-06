Législatives mises à part, la progression du RN semble déjà forte à Perche en Nocé entre Jordan Bardella en 2019 (22,16%) et Marine Le Pen en 2022 (26,01% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 32% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Perche en Nocé lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,84%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 26,01%. Et elle échouait aussi au second tour avec 42,77% contre 57,23%. Le RN ratait aussi la première marche à Perche en Nocé un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 20,53% au premier tour, contre 24,42% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il ne fera pas mieux au second tour, voyant encore le binôme Les Républicains l'emporter.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Perche en Nocé

La composition démographique et le contexte socio-économique de Perche en Nocé façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,63%. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (60,35%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 838 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,4%) révèle des impératifs de suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,31%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 26,65%, comme à Perche en Nocé, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.