Résultat des européennes à Bergholtz : l'élection 2024 en direct

En direct

17:21 - Les votants de Bergholtz plutôt favorables à Macron à la présidentielle Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 29,12% contre 30,74% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 44,57% contre 55,43%. Le RN ne convainquait pas plus à Bergholtz quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 17,22% au premier tour, contre 32,23% pour le binôme LREM. Le scénario se répétera au second tour, qui verra encore le binôme LREM finir gagnant.

12:45 - À Bergholtz, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? 25,88% des voix avaient cheminé vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 22,35% et François-Xavier Bellamy à 12,39%. Le mouvement d'extrême droite glanait ainsi 117 habitants de Bergholtz passés par les bureaux de vote.

11:45 - Bergholtz : élections européennes et dynamiques démographiques Dans la commune de Bergholtz, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,74% et une densité de population de 247 hab/km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (11,49%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 461 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (13,74%) et le nombre de résidences HLM (2,77% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Bergholtz mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,0% des habitants sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.

10:30 - Bergholtz : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité, il faut analyser les résultats des précédentes élections. En 2019, pendant les européennes, parmi les 476 inscrits sur les listes électorales à Bergholtz, 44,52% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 55,66% il y a dix ans. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : l'abstention aux européennes représentait 50%.

09:30 - Les européennes démarrent à Bergholtz : quel sera le taux de participation ? Ce 9 juin, lors des élections européennes à Bergholtz, qu'en sera-t-il de la participation ? Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 850 personnes en âge de voter au sein de la ville, 81,88% avaient participé au vote, contre un taux de participation de 81,76% au premier tour, ce qui représentait 695 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 53,73% au premier tour. Au second tour, 47,03% des citoyens se sont déplacés. Les populations des grandes et moyennes communes votent fréquemment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ?