Résultat des européennes à Orschwihr : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Jusqu'où peut aller la liste RN lors des européennes à Orschwihr ? Le résultat de la liste portée par Jordan Bardella va être le déterminant à l'échelle locale pour cette élection 2024. Les instituts de sondage dessinent un RN à 30% des votes dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que son résultat des européennes 2019. Selon une simple addition, cette dynamique devrait l'amener à 30% à Orschwihr, soit dix points de plus également que ses 20,52% à l'échelle locale. Mais Orschwihr n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a visiblement grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait tempérer les analyses les plus expéditives.

15:02 - Avantage Renaissance à Orschwihr ? Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Orschwihr avec 22,36% contre 38,66% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 41,19% contre 58,81%. Le RN ratait aussi la première marche à Orschwihr quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 16,51% au premier tour, contre 39,68% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune d'Orschwihr, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée lors du second tour, achevant l'échec de l'ancien FN.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Orschwihr Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore une fois sembler sensé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Le Rassemblement national n'avait pas séduit à l'époque, la liste Bardella affichant 20,52% aux européennes. La liste de Nathalie Loiseau finissait en première position avec 31,97%.

11:45 - Dynamique électorale à Orschwihr : une analyse socio-démographique Dans la commune d'Orschwihr, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 5,96% pourrait agir sur les attentes des habitants quant aux mesures européennes sur le travail. Avec 50,66% de population active et une densité de population de 149 hab/km², ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Avec ses 9,82% d'agriculteurs pour 1 031 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,58%) et le nombre de résidences HLM (0,86% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Orschwihr mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 21,08% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Orschwihr : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes élections européennes ? Y aura-t-il une augmentation de l'abstention aux élections européennes, à l'image du record de 59% constaté en 2009 ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : le taux d'abstention aux européennes atteignait 50%, c’était mieux qu’en 2014. L'analyse des élections passées est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. En 2019, durant les européennes, parmi les 506 inscrits sur les listes électorales à Orschwihr, 40,54% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 52,48% il y a dix ans.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Orschwihr ? L'abstention sera sans aucun doute l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024 à Orschwihr. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,51% au premier tour et seulement 47,94% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Orschwihr cette année ? En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, 79,21% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 80,41% au second tour, soit 673 personnes. En comparaison, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.