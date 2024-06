En direct

19:09 - Les votes de la Nupes scrutés En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, s'était élevé à 5,71% à Bernay, contre 21,62% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré sa poussée lors des dernières législatives. Lors du premier tour des élections du Parlement à Bernay, le binôme Nupes avait en effet glané 25,61% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - À Bernay, une liste Bardella favorite ? Indicateur clé pour ce dimanche : Bernay fait partie des quelques villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 26,66% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 25,19% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Hayer à Bernay ? Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 25,19% contre 30,71% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 42,19% contre 57,81%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 19,99% au premier tour, contre 26,65% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Bernay, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera victorieuse à l'issue du second tour, confirmant la défaite du RN.

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes à Bernay Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière semble de nouveau sensé au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Bernay, avec 26,66%. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 21,62% et Yannick Jadot à 12,56%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Bernay aux élections européennes Quelle influence la population de Bernay exerce-t-elle sur le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans l'agglomération, avec près de 28% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 20,28%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 969 € par an peut être caractéristique de la précarité économique de certains foyers. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (4,69%) et le nombre de résidences HLM (24,69% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Bernay mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 14,63% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - Analyse de l'abstention aux dernières européennes à Bernay Afin de comprendre le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des consultations démocratiques antérieures. Il y a cinq ans, pendant les précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 47,72% des électeurs de Bernay (Eure). L'abstention était de 57,23% pour le scrutin européen de 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Bernay : scrutin en cours L'abstention sera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 à Bernay. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 7 073 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 30,2% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 31,05% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,49% au premier tour et seulement 54,02% au deuxième tour. La baisse du pouvoir d'achat est en mesure de ramener les citoyens de Bernay (27300) dans les bureaux de vote.